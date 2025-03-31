Возле Запорожья прогремели взрывы: на город летели ракеты

Поздно вечером 31 марта в Запорожье прогремели взрывы. Перед этим предупреждали о пусках ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Возле Запорожья слышали взрывы

В Запорожской области в 20:56 объявили воздушную тревогу из-за активности тактической авиации и угрозы применения авиационных средств поражения. В 21:20 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Запорожья.

Около 21:22 вблизи Запорожья раздались взрывы. По данным мониторинговых телеграм-каналов, враг атаковал Запорожье 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

В 21:32 в Запорожье снова слышали взрывы. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров призвал жителей области оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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По состоянию на сейчас о разрушениях и пострадавших информация не поступала.

В 21:40 в Запорожской области прозвучал отбой воздушной тревоги.