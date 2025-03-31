Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Біля Запоріжжя чули вибухи

У Запорізькій області о 20:56 оголосили повітряну тривогу через активність тактичної авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. О 21:20 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Запоріжжя.

Близько 21:22 поблизу Запоріжжя пролунали вибухи. За даними моніторингових телеграм-каналів, ворог атакував Запоріжжя 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

О 21:32 у Запоріжжі знову чули вибухи. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров закликав мешканців области залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наразі про руйнування та постраждалих інформація не надходила.

О 21:40 у Запорізькій області пролунав відбій повітряної тривоги.