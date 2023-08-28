Возле Евпатории в Крыму "работала ПВО": россиянами снова померещились БПЛА и ракета

Во временно оккупированном Крыму, а именно – в районе Евпатории, снова слышали взрывы. Российские захватчики, как всегда, информируют об "успешной работе" ПВО, беспилотниках и ракетах, якобы атаковавших полуостров.

Утром 28 августа в разных частях Крыма было неспокойно. В частности, так называемый "председатель" региона и предатель Сергей Аксенов заявил, что "ПВО ликвидировала" два разведывательных дрона на севере и западе.

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В то же время, телеграм-каналы публикуют кадры, на которых виден дым в небе, и уверяют, что было громко именно неподалеку от города Евпатория. Об этом сообщает 24 Канал.

Крым под атакой беспилотников

Очевидно, дроны не будут давать покоя захватчикам на оккупированных территориях до тех пор, пока они не покинут их. Или пока их оттуда не выдворят Вооруженные Силы.

На севере и западе Крыма силами ПВО сбиты два вражеских разведывательных БПЛА. Сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам информации,

– написал гауляйтер полуострова Аксенов.



Последствия "работы ПВО" России в Крыму / Фото из телеграм-каналов



Дым в небе в районе Евпатории / Фотография телеграм-каналов

Вряд ли, конечно, призывы Аксенова к "сохранению покоя" помогут оккупантам, которые думали, что "Крым с Россией навсегда". После таких новостей с каждым разом становится все очевиднее, что это – не так. В недалекой перспективе остров обязательно вернется в состав Украины.

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В минобороны России спустя некоторое время заявили, что с помощью так называемой "ПВО", в частности, уничтожили "украинскую" крылатую ракету в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Следует сказать, что Евпатория является портовым и курортным городом на западном побережье Крымского полуострова.

Расположение Евпатории: смотрите на карте от Google maps

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