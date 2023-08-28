Собственно, еще около 04:00, 28 августа российское оборонное ведомство заявило, что произошла атака двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Брянской области
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Впоследствии кремлевские СМИ сообщили со ссылкой на "собственные источники", что якобы Украина запустила именно три беспилотника, но их "удалось уничтожить". Об этом сообщает 24 Канал.
Аэродром в Брянской области был под ударом
Путинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки о так называемой "российской ПВО" и ее успешной работе. К тому же публикуют не совпадающие цифры, если анализировать информацию из разных источников.
В результате падения обломков на территории аэродрома вспыхнула трава. Пострадавших нет. Техника тоже не пострадала,
– написали в одной из информационных помоек.
В то же время неизвестно точно, какой именно аэродром в этот раз был под ударом в Брянской области. Однако, не исключено, что речь идет именно об авиабазе "Сеща", из которой захватчики регулярно выпускают "Шахеды" по нашему государству.
Расположение аэродрома "Сеща" в Брянской области: смотрите на карте Google maps
Дроны атакуют российские военные авиабазы
- Во время ночного обстрела в Брянщине российские СМИ начали сообщать проблемы в работе аэропортов. В частности, в Московской области не работали "Внуково" и "Домодедово". Были задержаны более 15 рейсов и введен план "Ковёр".
- Впоследствии появилась информация о якобы сбитие беспилотника в районе вертолетного завода имени Михаила Миля в Подмосковье. А именно – в районе поселения Красково, что в нескольких километрах от объекта.
- В ночь с 26 на 27 августа аэродром в Курской области России атаковали беспилотники СБУ. Были зафиксированы 13 взрывов и впоследствии стало известно, что дроны отработали по четырем самолетам Су-30, одному МИГ-29, радарам комплекса С-300 и двум "Панцирам".