Власне, ще близько 04:00, 28 серпня російське оборонне відомство заявило, що відбулась атака двох БпЛА літакового типу по об'єктах на території Брянської області.
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Згодом кремлівські ЗМІ повідомили з посиланням на "власні джерела", що нібито Україна запустила саме три безпілотники, але їх "вдалось знищити". Про це інформує 24 Канал.
Аеродром у Брянській області був під ударом
Путінські пропагандисти продовжують розповідати казки про так звану "російську ППО" та її успішну роботу. До того ж публікують цифри, що не збігаються, якщо аналізувати інформацію з різних джерел.
Внаслідок падіння уламків на території аеродрому спалахнула трава. Постраждалих немає. Техніка також не постраждала,
– написали в одній з інформаційних помийок.
Водночас невідомо достеменно, який саме аеродром цього разу був під ударом у Брянській області. Однак, не виключено, що йдеться саме про авіабазу "Сєща", з якої загарбники регулярно випускають "Шахеди" по нашій державі.
Розташування аеродрому "Сєща" в Брянській області: дивіться на карті від Google maps
Дрони атакують російські військові авіабази
- Під час нічного обстрілу на Брянщини російські ЗМІ почали повідомляти проблеми в роботі аеропортів. Зокрема, у Московській області не працювали "Внуково" і "Домодєдово". Було затримано понад 15 рейсів та введено план "Килим".
- Згодом з'явилась інформація про нібито збиття безпілотника в районі вертольотного заводу імені Міхаїла Міля в Підмосков'ї. А саме – в районі поселення Красково, що за декілька кілометрів від об'єкта.
- Водночас у ніч з 26 на 27 серпня аеродром у Курській області Росії атакували безпілотники СБУ. Було зафіксовано 13 вибухів та згодом стало відомо, що дрони відпрацювали по чотирьох літаках Су-30, одному МІГ-29, радарах комплексу С-300 та двох "Панцирах".