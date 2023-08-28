Власне, ще близько 04:00, 28 серпня російське оборонне відомство заявило, що відбулась атака двох БпЛА літакового типу по об'єктах на території Брянської області.

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Згодом кремлівські ЗМІ повідомили з посиланням на "власні джерела", що нібито Україна запустила саме три безпілотники, але їх "вдалось знищити". Про це інформує 24 Канал.

Аеродром у Брянській області був під ударом

Путінські пропагандисти продовжують розповідати казки про так звану "російську ППО" та її успішну роботу. До того ж публікують цифри, що не збігаються, якщо аналізувати інформацію з різних джерел.

Внаслідок падіння уламків на території аеродрому спалахнула трава. Постраждалих немає. Техніка також не постраждала,

– написали в одній з інформаційних помийок.

Водночас невідомо достеменно, який саме аеродром цього разу був під ударом у Брянській області. Однак, не виключено, що йдеться саме про авіабазу "Сєща", з якої загарбники регулярно випускають "Шахеди" по нашій державі.

Розташування аеродрому "Сєща" в Брянській області: дивіться на карті від Google maps

Дрони атакують російські військові авіабази