У мережу виклали епічне відео, яке вкотре демонструє кмітливість наших захисників. До них підлетів дрон ворога, але військові не розгубилися. Щоб не витрачати на нього зайві патрони, жбурнули в нього гілку.

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Влучили з другої спроби

На ролику видно, як дрон витає у повітрі серед дерев. У нього кинули меншу гілку, яка влучила у "пташку", але та встояла. Але з другою – більшою гілкою – він не розминувся. Вона влучила у лопать дрона, після чого він полетів до землі.

Або в**и або не в**и,

– каже голос за кадром перед збиттям.

Обережно, на відео нецензурна лексика. Ще одне попередження: воно прекрасне, тож ви захочете подивитися кілька разів.

Наші військові збили російський дрон гілкою: дивіться відео

Не виключено, що російський дрон не зазнав серйозних пошкоджень після зустрічі з гілкою. А це означає, що невдовзі пристрій уже можуть використати наші військові, щоб полювати на російських загарбників.

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А поки ми глянемо на актуальну статистику втрат ворога. Зауважимо, що щодня вона лише росте та вже шокує своїми масштабами.

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