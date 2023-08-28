В сеть выложили эпическое видео, которое в очередной раз демонстрирует смекалку наших защитников. К ним подлетел дрон врага, но военные не растерялись. Чтобы не тратить на него лишние патроны, швырнули в него ветку.
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Попали со второй попытки
На ролике видно, как дрон витает в воздухе среди деревьев. В него бросили меньшую ветку, попавшую в "птичку", но та устояла. Но со второй – большей веткой – он не разминулся. Она попала в лопасть дрона, после чего он полетел к земле.
Или в**и или не в**и,
– говорит голос за кадром перед сбиванием.
Осторожно, на видео нецензурная лексика. Еще одно предупреждение: оно прекрасно, так что вы захотите посмотреть несколько раз.
Наши военные сбили российский дрон веткой: смотрите видео
Не исключено, что российский дрон не получил серьезных повреждений после встречи с веткой. А это значит, что скоро устройство уже могут использовать наши военные, чтобы охотиться на российских захватчиков.
А пока мы взглянем на актуальную статистику потерь врага. Заметим, что ежедневно она растет и уже шокирует своими масштабами.
Еще почти 500 оккупантов отправились к Кобзону
- За минувшие сутки наши военные уничтожили 490 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 261 310 бойцов так называемой "второй армии мира". Реальная цифра может быть больше, ведь сложно подсчитать новичков среди "рядов двухсотых".
- Потери врага в технике поражают не меньше. В металлолом превратили 4 400 танков, 8 562 боевые бронированные машины, 5 425 артиллерийские системы, 730 РСЗО, 499 средств ПВО.
- А еще у российских захватчиков стало на 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 383 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 415 крылатых ракет, 18 судов, 7 866 автомобилей и автоцистерн и 809 единиц спецтехники меньше.