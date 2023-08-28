В сеть выложили эпическое видео, которое в очередной раз демонстрирует смекалку наших защитников. К ним подлетел дрон врага, но военные не растерялись. Чтобы не тратить на него лишние патроны, швырнули в него ветку.

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Попали со второй попытки

На ролике видно, как дрон витает в воздухе среди деревьев. В него бросили меньшую ветку, попавшую в "птичку", но та устояла. Но со второй – большей веткой – он не разминулся. Она попала в лопасть дрона, после чего он полетел к земле.

Или в**и или не в**и,

– говорит голос за кадром перед сбиванием.

Осторожно, на видео нецензурная лексика. Еще одно предупреждение: оно прекрасно, так что вы захотите посмотреть несколько раз.

Наши военные сбили российский дрон веткой: смотрите видео

Не исключено, что российский дрон не получил серьезных повреждений после встречи с веткой. А это значит, что скоро устройство уже могут использовать наши военные, чтобы охотиться на российских захватчиков.

Это важно! Дроны чрезвычайно необходимы на фронте. Призываем вас присоединиться к сбору для 110-й бригады ТРО на Бердянском направлении. Ребята собирают 400 тысяч гривен на три Mavic 3. Вы можете бросить деньги на монобанку или эту карту 5375 4112 0810 8097. Помните, что слишком малых донатов не бывает.

А пока мы взглянем на актуальную статистику потерь врага. Заметим, что ежедневно она растет и уже шокирует своими масштабами.

Еще почти 500 оккупантов отправились к Кобзону