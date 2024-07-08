В Днепре и Каменском серия взрывов: ПС предупреждали о ракетах в направлении городов

Россияне утром 8 июля снова запустили по Украине ракеты. В ряде регионов страны произошли взрывы, в частности – в Днепре.

По всей стране была объявлена воздушная тревога, в воздушном пространстве фиксируют ракеты. Призываем не пренебрегать своей безопасностью и немедленно направляться в укрытие.

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Взрывы в Днепропетровской области

Воздушные силы в 10:37 предупредили о ракете в направлении Днепра. Уже вскоре там слышали взрыв.

Днепр – находитесь в укрытиях,

– написали в ПС.

В 10:47 снова было зафиксировано ракеты в направлении города. Уже в 10:52 в Днепре слышали серию взрывов. По информации "Общественного" громко было не только в Днепре, но и в Каменском и Кривом Роге. Также сообщалось о пусках Х-22 в направлении Павлограда.

Оперативно о пусках ракет и тревоге читайте в нашем телеграм-канале

В 10:56 в Днепре снова слышали взрывы. Местные сообщают, что над городом в нескольких районах виден дым.

Из-за ракетного обстрела города введены временные изменения в движении общественного транспорта. Отмечается, что автобусный маршрут 113 изменен схему движения от ЦУМа до улицы Независимости. Также приостановлена работа трамвайного маршрута 11.

По состоянию на 11:00 ракеты в воздушном пространстве не наблюдаю