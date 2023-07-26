Взрывы прогремели в Винницкой области: предварительно, работает ПВО

В Украине объявили воздушную тревогу. В Винницкой области местные жители слышали звуки взрывов.

По предварительным данным, в Винницкой области работает ПВО. Не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги, пишет 24 Канал.

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Что уже известно о взрывах в Винницкой области

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Воздушная тревога в Винницкой области была объявлена в 13:31. Заметим, что сирены звучали в других регионах и столице. В Воздушных силах отметили, что тревога связана с пусками крылатых ракет с восточного направления.

Винницкая область – в укрытие,

– отметили в Воздушных силах в 14:07.

Заметим, что мониторинговые группы писали о работе ПВО по областям. Также в телеграм-каналах отмечали, что "ракеты маневрировали" между Винницкой и Житомирской областями.

Просьба не пренебрегать воздушной тревогой! До объявления отбоя оставайтесь в укрытиях,

– призвал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Также чиновник отметил, что все службы работают. Заметим, что в 14:35 в Винницкой области объявили отбой тревоги.

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Во время атаки в Виннице могла быть Елена Зеленская

Первая леди Елена Зеленская написала в 14:51, что начала свой визит в Винницу. Там она посетила мемориал памяти жертв российских обстрелов 14 июля 2022 года.

Жена Владимира Зеленского напомнила, что тогда погибли 29 человек. Первая леди отметила, что каждый человек, которого забрала у нас российская агрессия, навсегда в наших сердцах.

Елена Зеленская посетила мемориал / Фото из телеграм-канала первой леди