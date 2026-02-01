В Краснодарском крае прогремел десяток взрывов
- В Краснодарском крае России 1 февраля объявили угрозу ударов дронов, после чего раздались взрывы.
- Российское минобороны заявило о якобы сбитии 6 беспилотников.
Вечером 1 февраля в Краснодарском крае России объявили угрозу ударов дронов. После там прозвучало до 10 взрывов.
Об этом сообщило пропагандистское росСМИ SHOT.
Что взрывалось в России?
Местные рассказали росСМИ, что около 17:00 в Славянском районе раздались сирены, а затем серия громких взрывов. Также россияне якобы увидели вспышки в небе. В общем они насчитали с десяток взрывов.
Россияне утверждают, что их ПВО сбивает якобы украинские дроны. Позже им стало известно, что в Славянске-на-Кубани выбило несколько окон в многоэтажке. В то же время на хуторе Трудобеликовском обломки дрона упали возле частного дома.
В целом, как проинформировало российское минобороны, за день 1 февраля они якобы сбили 6 БпЛА в том регионе.
Также сообщалось, что в районе Черного моря россияне фиксировали американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon. Пропагандисты связывают его появление с возможной разведкой.
Последствия недавних взрывов в России и на ВОТ
Под ударом была ремонтная база на временно оккупированной части Запорожской области и пункт управления дронами в Донецкой области. Также удары фиксировали в Курской и Брянской областях России.
По данным Генштаба ВСУ, в Воронежской области была поражена нефтебаза. На объекте возник пожар и поднялся густой дым после атаки.