Россияне слышали взрывы на химзаводе и производящем "Кинжалы" предприятии: показываем на карте

Россияне жаловались об очередной "атаке неизвестных беспилотников" в нескольких областях страны-агрессора. В частности, очевидцы сообщали, что обстреляли химический завод в Брянской области.

В то же время взрывы прогремели и в Московской области, где граждане говорили о взрывах в районе производящего завода "КБ Машиностроение" "Кинжалы". Где расположены заводы, где россияне слышали взрывы – читайте в материале 24 Канала.

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В Брянской области было неспокойно

Российские телеграм-каналы сообщили, что ночью 14 ноября в селе Сельце, на территории Брянского химического завода, якобы нашли беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В частности, он якобы был начинен взрывчаткой.

Где расположен Брянский химический завод: смотрите на карте

Очевидные отметили, что крыша цеха якобы была пробита в трех местах, хотя никаких фото с места событий не публиковали. После этого на место вызвали сотрудников спецслужб.

Пропагандисты сказали, что в результате падения беспилотника пострадавших якобы нет. Стоит отметить, что Брянский химический завод специализируется на производстве взрывчатых промышленных веществ, утилизации, а также производстве боеприпасов.

Взрывы слышали на заводе "КБ Машиностроение" в Подмосковье

Жители Коломны в Московской области около 7 часов 30 минут сообщили о взрывах в районе "КБ Машиностроения". По словам граждан, взрывы слышали в районе Головутино, а также в домах на Окском проспекте.

Где расположен "КБ Машиностроение", в котором слышали взрывы: смотрите на карте

Россияне отмечали, что у стоящих во дворах машин сработали системы сигнализации. К самому предприятию выехали представители экстренных и специальных служб.

Стоит отметить, что именно на Научно-производственной корпорации "КБ Машиностроение" производится печально известные ракеты типа "Кинжал" и "Искандер", которыми оккупанты обстреливают Украину.

Коломну не впервые "атакуют дроны"