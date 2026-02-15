Летели сотни беспилотников: полковник запаса разобрал серьезную атаку по России
- Этой ночью беспилотники атаковали объекты в ряде областей России, вызвав пожары.
- Взрывы произошли в частности в Новороссийске, Краснодаре, Геленджике, Сочи и возле порта "Тамань", через которые россияне качают нефть, газ, аммиак.
Дальнобойные дроны в ночь на 15 февраля залетели на важные инфраструктурные объекты России, в частности в Краснодарском крае. Там вспыхнул пожар на резервуаре с нефтепродуктами. Вероятно, что во время атаки было направлено более сотни БпЛА.
Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что поражения от атаки довольно серьезные.
В каких точках России раздавались взрывы?
Ночью 15 февраля взрывы произошли в Новороссийске, Краснодаре, Геленджике, Славянске-на-Кубани, Сочи, Адыгее, Туапсе, Анапе. Атака на Сочи продолжалась в течение нескольких часов. Интересно, что там у Путина расположена летняя резиденция, поэтому, как отметил Свитан, не исключено, что Кремль начнет делать вбросы, что дроны "охотились" на российского диктатора.
Удары были по Геленджику, Сочи, в районе Новороссийска, Туапсе и на север – там есть населенный пункт Волна, а рядом порт "Тамань", через который Россия качает немалый объем нефти, газа, аммиака,
– рассказал Свитан
Военный эксперт объяснил, что там есть выход аммиакопровода и его украинским дронам стоит добить. Ведь, как подчеркнул Свитан, аммиак – недешевый продукт. Российская казна получает от экспорта немалую прибыль, экспортируя его.
Где еще в России произошли атаки?
Силы обороны Украины поразили Ухтинский НПЗ в Республике Коми. Дроны долетели туда, преодолев расстояние в 1750 километров. После попадания возник пожар. Это предприятие входит в структуру "Лукойла". Годовой объем переработки нефти составляет почти 4,2 миллиона тонн. Завод привлечен к обеспечению российских войск.
- В Волгоградской области средствами дальнего поражения "Фламинго" был атакован арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов, взрывчатых веществ ГРАУ Минобороны России. Он является одним из крупнейших. В результате удара произошли мощные взрывы с детонацией.
В ночь на 11 февраля СОУ поразили НПЗ "Волгоградский", который обеспечивает российскую армию. Там произошел пожар. В тот же день в оккупированном Крыму был атакован вражеский склад горюче-смазочных материалов. Удары пришлись и на ВОТ: в Запорожской области под атакой оказался склад материально-технического обеспечения россиян, место сосредоточения живой силы противника из подразделения "Рубикон". В Донецкой области удалось вбить по ЗРК "Оса", на Херсонщине – по ЗРК "Тор".