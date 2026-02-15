Летели сотни беспилотников: полковник запаса разобрал серьезную атаку по России

Дальнобойные дроны в ночь на 15 февраля залетели на важные инфраструктурные объекты России, в частности в Краснодарском крае. Там вспыхнул пожар на резервуаре с нефтепродуктами. Вероятно, что во время атаки было направлено более сотни БпЛА.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что поражения от атаки довольно серьезные.

В каких точках России раздавались взрывы?

Ночью 15 февраля взрывы произошли в Новороссийске, Краснодаре, Геленджике, Славянске-на-Кубани, Сочи, Адыгее, Туапсе, Анапе. Атака на Сочи продолжалась в течение нескольких часов. Интересно, что там у Путина расположена летняя резиденция, поэтому, как отметил Свитан, не исключено, что Кремль начнет делать вбросы, что дроны "охотились" на российского диктатора.

Удары были по Геленджику, Сочи, в районе Новороссийска, Туапсе и на север – там есть населенный пункт Волна, а рядом порт "Тамань", через который Россия качает немалый объем нефти, газа, аммиака,

– рассказал Свитан

Военный эксперт объяснил, что там есть выход аммиакопровода и его украинским дронам стоит добить. Ведь, как подчеркнул Свитан, аммиак – недешевый продукт. Российская казна получает от экспорта немалую прибыль, экспортируя его.

Где еще в России произошли атаки?