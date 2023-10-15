Кремль заявил о почти 30 БпЛА, которые ночью атаковали российские объекты

Ночью 15 октября российским захватчикам снова привиделись атаки неизвестными дронами. Традиционно, они во всем обвинили Украину.

Россию якобы атаковали сразу 27 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в минобороны страны-агрессорки, информирует 24 Канал.

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Россию снова атаковали дроны

Как утверждают в оборонном ведомстве, в ночь на 15 октября силами ПВО якобы было перехвачено сразу 27 дронов. Оккупанты успели подчеркнуть, что эти БПЛА якобы украинские.

20 из них были уничтожены в воздухе,

– заявили россияне.

Что произошло с остальными дронами – пока неизвестно. Однако отмечается, что из 20 "сбитых" БПЛА 18 были поражены над Курской областью, еще два – над Белгородской.

Кстати, курский губернатор Роман Старовойт ранее сообщал, что в регионе якобы были сбиты 12 беспилотников. Обломки упали в черте города и в селе Зорино.

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