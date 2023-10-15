Кремль заявил о почти 30 БпЛА, которые ночью атаковали российские объекты
Ночью 15 октября российским захватчикам снова привиделись атаки неизвестными дронами. Традиционно, они во всем обвинили Украину.
Россию якобы атаковали сразу 27 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в минобороны страны-агрессорки, информирует 24 Канал.
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Россию снова атаковали дроны
Как утверждают в оборонном ведомстве, в ночь на 15 октября силами ПВО якобы было перехвачено сразу 27 дронов. Оккупанты успели подчеркнуть, что эти БПЛА якобы украинские.
20 из них были уничтожены в воздухе,
– заявили россияне.
Что произошло с остальными дронами – пока неизвестно. Однако отмечается, что из 20 "сбитых" БПЛА 18 были поражены над Курской областью, еще два – над Белгородской.
Кстати, курский губернатор Роман Старовойт ранее сообщал, что в регионе якобы были сбиты 12 беспилотников. Обломки упали в черте города и в селе Зорино.
Мощные взрывы в Курске
- Ночью в Курске слышали громкие взрывы.
- Губернатор Роман Старовойт призывал людей не двигать обломки и не прикасаться к ним. По его словам, якобы существует угроза того, что они могут самоликвидироваться.
- Позже местные власти заявили, что якобы удалось сбить 12 беспилотников. Никто из местных жителей не пострадал.
- Кроме того, днем 14 октября в Курской области было неспокойно. Предварительно населенный пункт Теткино якобы снова обстреляли. По словам губернатора, было 10 прилетов. Повреждения получили 4 домовладения.