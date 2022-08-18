Под Белгородом продолжает взрываться склад боеприпасов: яркие видео

Недалеко от Белгорода вечером 18 августа начали слышать мощные взрывы. На одном из российских складов боеприпасов вспыхнул пожар.

Об очередном "хлопке" возле Белгорода сообщили в ряде местных телеграм-каналов, сообщает 24 канал. Детонация склада БК произошла в районе села Тимоново Валуйского городского округа.

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На складе все еще взрываются боеприпасы

Около 20:00 российские СМИ сообщили, что в селе Тимоново произошел пожар на складе боеприпасов. В результате там началась мощная детонация.

Возле Белгорода снова случился "хлопок": видео

По словам местных властей, в результате этого инцидента пострадавших не было. Однако жители деревень Тимоново и Солоти решили эвакуировать в безопасное место.

Пока точно неизвестно, что именно было причиной очередного "хлопка" в россии. Вероятно, там снова кто-то "покурил".

Смотрите видео с места происшествия:

По состоянию на 23:00 детонация боеприпасов продолжалась. На видео можно увидеть яркие вспышки и дым от вылета снарядов.

На место происшествия приехали спасатели. Однако пока неизвестно, приступили ли они уже к ликвидации пожара, ведь это пока достаточно опасно.

Детонация на складе БК продолжается:

Обратите внимание, что Харьков чаще всего обстреливают именно из Белгородской области. Ведь расстояние между ними составляет всего 80 километров, поэтому ракета летит менее минуты. Именно поэтому в Харькове так часто слышны взрывы сразу после объявления воздушной тревоги.

Последний раз "хлопок" в Белгороде слышали 6 августа. Однако тогда его устроили сами россияне. В небе над областью разорвались 2 ракеты, которые оккупанты выпустили на Харьков.

Склад продолжает гореть: видео

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