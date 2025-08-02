Жители Липецка ночью в субботу, 2 августа, сообщили о взрывах, которые слышали над городом. Также громко над Таганрогом и другими населенными пунктами Ростовской области. Россияне заявляют о работе ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и телеграмм-каналы. Там также обнародуют соответствующие кадры ночной атаки.

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Что известно об атаке дронов на Россию?

В Ростовской области слышали более 5 взрывов над Таганрогом и другими населенными пунктами региона. Россияне заявляют о работе ПВО, сообщая, что видели вспышки в небе. Говорят, что БпЛА летели низко.

Также о громких звуках пишут жители городов Лиховское, Каменск-Шахтинский и Миллерово. Сейчас официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. По предварительным данным, последствия ночной атаки все же есть.

Атака дронов на Ростовскую область: смотрите видео

В Липецке также сообщают о взрывах. По словам очевидцев, громко было по меньшей мере 4 раза в разных районах города. Перед этим губернатор области Артамонов объявлял красный уровень угрозы атаки БпЛА.

В частности, российские СМИ сообщают о введении временных ограничений на прием и вылет воздушных бортов в аэропортах Саратова и Тамбова. Более подробной информации по этому поводу они не предоставляют.

Кроме того, сообщают о мощных взрывах в Воронежской области и Рязани. Как пишут местные СМИ, в Рязани после мощных взрывов вспыхнул пожар.



Пожар в Рязани / Фото росСМИ

Напомним, минувшей ночью в Ростовской области также под ударами беспилотников оказались Таганрог и пригороды, было слышно по меньшей мере десять взрывов. По предварительным данным, было зафиксировано попадание.