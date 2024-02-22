Так, захватчики жалуются на атаку на Брянскую и Ростовскую области. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
Кстати Местные слышали два "хлопка": в закрытом городе Краснознаменск под Москвой прогремели взрывы
Что известно о взрывах в России этой ночью
Вражеское минобороны заявило о якобы "уничтожении" беспилотника над территорией Клинцовского района Брянской области. Мол, отработала "Пе-Ве-О".
Традиционно пострадавших и разрушений якобы нет. Правда, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Кроме того, оккупанты заявили об ударе ракетой. Ее якобы "обезвредили" над территорией Ростовской области.
Обратите внимание Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?
Накануне в Брянской области также было громко
- Заметим, что ночью 20 февраля в России также было тревожно. Российские захватчики жаловались на атаку БПЛА.
- Пропагандисты распространили заявление губернатора Брянской области. Богомаз сообщил о якобы "уничтожении БПЛА самолетного типа".
- А уже утром росСМИ написали о якобы двух "сбитых" дронах.