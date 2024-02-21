Российские телеграм-каналы пишут, что 21 февраля в Подмосковье прогремели взрывы. Два “хлопка” слышали жители Краснознаменска, передает 24 Канал.

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В домах задрожали окна

Официальной информации по этому поводу пока нет. так же нет никаких деталей.

По сообщения местных жителей Краснознаменска взрывы прогремели около 13 часов дня. Очевидцы рассказали, что от взрыва задрожали окна в домах.

В российских телеграмм-каналах предполагают, что это может быть связано со "звуковым ударом" сверхзвукового самолета.

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