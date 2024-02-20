Около 1 часа ночи российские пропагандисты писали о работе "Пе-Ве-О". Об этом информирует 24 Канал.
Кстати Совсем скоро там будет жарко, – за каждую атаку на Харьков "Свобода России" обещает бить по Белгороду
Оккупанты заявили об атаке БПЛА
Кремлевские пропагандисты распространили заявление губернатора Брянской области. Александр Богомаз сообщил о якобы "уничтожении БПЛА самолетного типа".
Утром оккупанты заявили об уже двух "сбитых" дронах.
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В Саратовской области прогремел взрыв
- Заметим, что днем 19 февраля в России также было неспокойно. Так, в Саратовской области прогремел взрыв.
- Предварительно, в Балаково на металлургическом заводе. Пропагандисты писали, что есть пострадавшие. Повреждения получили трое человек. Пострадавшие якобы госпитализированы в реанимацию.
- "По предварительным данным, причиной чрезвычайной ситуации стало курение рядом с взрывоопасными баллонами", – заявили пропагандисты.