Около 1 часа ночи российские пропагандисты писали о работе "Пе-Ве-О". Об этом информирует 24 Канал.

Кстати Совсем скоро там будет жарко, – за каждую атаку на Харьков "Свобода России" обещает бить по Белгороду

Оккупанты заявили об атаке БПЛА

Кремлевские пропагандисты распространили заявление губернатора Брянской области. Александр Богомаз сообщил о якобы "уничтожении БПЛА самолетного типа".

Утром оккупанты заявили об уже двух "сбитых" дронах.

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