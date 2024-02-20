Близько 1 години ночі російські пропагандисти писали про роботу "Пе-Ве-О". Про це інформує 24 Канал.

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Окупанти заявили про атаку БпЛА

Кремлівські пропагандисти поширили заяву губернатора Брянської області. Олександр Богомаз повідомив про нібито "знищення БпЛА літакового типу".

Вранці окупанти заявили про вже два "збиті" дрони.

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