Російські телеграм-канали пишуть, що 21 лютого у Підмосков'ї пролунали вибухи. Два "хлопки" чули мешканці Краснознаменська, передає 24 Канал.
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У будинках затремтіли вікна
Офіційної інформації щодо цього поки немає. так само немає жодних деталей.
За повідомлення місцевих жителів Краснознаменська вибухи пролунали близько 13 години дня. Очевидці розповіли, що від вибуху затремтіли вікна в будинках.
У російських телеграм-каналах припускають, що це може бути пов'язане зі "звуковим ударом" надзвукового літака.
Вибухи у Росії: останні новини
- У Брянській області 20 лютого знову тривожно. Російські загарбники вкотре поскаржилися на атаку безпілотників. Близько 1 години ночі російські пропагандисти писали про роботу "Пе-Ве-О".
- Вдень 19 лютого на одному із заводів Саратовській області стався гучний вибух. Мовиться, що "неприємний інцидент" трапився у Балаковому. Про це повідомили російські телеграм-канали. Згідно з оприлюдненими даними, відомо, що внаслідок цього інциденту є постраждалі.
- Росіяни у Бєлгородській і Курській областях скоро забудуть, що таке спокійний сон. У ніч проти 17 лютого там чули гучні вибухи. Жителів попереджали про ракетну загрозу. Детальніше про ситуацію у регіонах розповідали у місцевих пабліках. У них у режимі ледь не реального часу викладали відео з камер спостереження. На них можна було почути, наскільки "тихо" на Бєлгородщині та Курщині.