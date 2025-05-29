Взрывы в Московской области: неизвестные дроны снова атаковали Россию, есть разрушения

Ночью четверга, 29 мая, неизвестные дроны в очередной раз атаковали Россию. Воздушные цели сбивала местная ПВО, есть разрушения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. Там уже заявили о якобы украинских БпЛА, летевших на Москву.

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Что известно о ночной атаке

В частности, на взрывы около 01:40 по местному времени жалуются жители Московской области, в частности населенных пунктов Одинцово, Звенигорода и Апрелевки.

Мэр российской столицы Сергей Собянин уже заявил об уничтожении 3 беспилотников, которые якобы атаковали Москву.

Однако обломки сбитой цели задели дом в ЖК "Миракс Парк" на проспекте Вернадского – поврежден фасад, обошлось без пострадавших.

Взрывы в Одинцово из-за атаки БпЛА: смотрите видео

Напомним, в ночь на 28 мая дроны также атаковали российские объекты в Дубне и Зеленограде неподалеку от Москвы – центр ядерных исследований и завод микроэлектроники. Беспилотники прошли через Брянскую область и обошли столичную систему ПВО.