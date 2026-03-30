Знаем, куда летело, – полковник запаса о самом масштабном ударе по России за время войны

Украина осуществила мощную атаку на Таганрог более сотни дронов, направив основной поток на авиационный завод имени Бериева, где модернизируют самолеты Ту-95. Кроме того, за последние недели украинские силы атаковали заводы в Ульяновске, Старой Руссе и Смоленске.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что это происходит потому что, украинские дроны пробили коридор в российской ПВО.

Смогут ли украинские атаки повлиять на ситуацию в тылу России?

Обратите внимание! Атака на Ростовскую область состоялась ночью 30 марта, больше всего повреждений зафиксировали в Таганроге. Во время работы российской ПВО погиб один человек, еще несколько получили ранения. Всего в городе обнаружили 60 беспилотников. На местах работали экстренные службы, которые вызывали 49 раз.

В российских телеграмм-каналах сообщали, что в Таганроге остановилось движение трамваев и другого городского транспорта в направлении атакованного авиазавода. Кроме модернизации самолетов там было аэродромное поле, ЗРК и радиотехнические локаторы.

"В течение суток, как всегда, мы предварительно понимаем, куда летели дроны, но ждем официального подтверждения. Завтра мы расскажем точно. Но исходя из того, что все гражданское движение было остановлено в сторону завода имени Г.М. Бериева, я уверен, что именно туда были направлены удары", – сказал Свитан.

Практически все дроны достигли Таганрога, а российская ПВО, пытаясь их сбить, выпустила ракеты, которые промахнулись и упали на гражданскую инфраструктуру, увеличив убытки.

По словам эксперта, украинские дроны дошли даже до Ростова, что демонстрирует прорыв коридора в российской ПВО и поэтапное уничтожение комплексов "Тор", "Бук" и "Панцирь" в тылах.

Несколько месяцев мы говорим о системной работе по ударам авиационными и ракетными средствами. Когда прорубают коридоры в ПВО, берутся под контроль проходы, и дроны практически всегда достигают цели,

– объяснил Свитан.

По мнению полковника запаса ВСУ, результаты от ударов будет четко видно в течение полугода. Главное, чтобы никто не остановил эту работу под предлогом "американских запретов".

