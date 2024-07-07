Воронежскую область атаковали дроны: россияне жалуются на громкую детонацию и пожар

Ночь на 7 июля оказалась для россиян не слишком удачной. Особенно пострадала Воронежская область страны-агрессора.

На складе в Воронежской области после якобы атаки БПЛА произошел пожар. Об этом сообщают пропагандистские СМИ и телеграмм-каналы, передает 24 Канал. Есть сообщения о детонации.

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В Воронежской области слышали взрывы

Как жалуется местный губернатор Александр Гусев, детонация взрывоопасных предметов началась после падения обломков БПЛА на склад в Подгорном районе Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших в результате этого, как ни странно, нет, "потерь" якобы также.

По его словам, ночью очередными силами славной российской противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено несколько беспилотников над территорией Воронежской области. Однако это не обошлось без последствий для граждан страны-агрессора. Во время падения их остатков произошел пожар на одном из складов.

В Воронежской области фиксировались БпЛА: смотрите видео

В Подгорном районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал,

– говорится в сообщении.

Отмечается также, что на месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации последствий этого "неприятного" инцидента. Для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы. С населением якобы проводится инструктаж для обеспечения безопасности граждан.

Детонация на складе в Воронежской области: смотрите видео

Местные же жалуются, что в результате атаки БПЛА не менее трех часов продолжается детонация. Интересно, что воздушная тревога в регионе звучала более 8 часов.

В частности, около 22:00 в Белгородской области была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. После 23:00 местные начали массово сообщать о звуках пролетающих рядом дронов. БПЛА были слышны над Томаровкой, Борисовкой, Красной Яругой, Алекеевкой и в Ракитянском районе.