Есть 2 пути: как Россия изменит тактику нанесения ударов по Украине после "хлопка" на аэродромах

После взрывов на аэродромах в России, где базируются боевые самолеты, оккупанты могут размещать технику за Уралом. Перенести сами аэродромы могут нескоро.

Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Он отметил, что за Уралом оккупанты имеют базы, на которых можно работать.

К теме Пощечина Путину, – военный эксперт назвал 2 ключевых момента относительно "хлопка" на аэродромах России

"Переносить саму базу очень невыгодно, потому что если взять "Энгельс" или "Дягилево", то это займет годы. Если россияне примут решение перебазироваться, то потратят год или два", – отметил Свитан.

Обратите внимание – Свитан об атаке по российским аэродромам: смотрите видео

Что еще могут сделать россияне

По мнению военного эксперта, россияне воспользуются другим путем – усилят систему ПВО и разработают многоуровневую защиту. Он будет иметь несколько зенитно-ракетных комплексов разной дальности, высоты и применения.

Результат атаки по аэродромам

Россия 5 декабря массово атаковала Украину. Силам ПВО удалось сбить около 90% ракет. Свитан сказал, что это не коррелируется с возможностями нашей обороны, которые знает враг. Как считает эксперт, враги выпустили 70 ракет, а должны примерно 100 ракет.

Советскость русской армии не позволила им упразднить приказ. У них нет обратной связи – если приказ был получен, то идут даже на нелогические действия. Поэтому, скорее всего, атака должна быть больше, – отметил Свитан.

Он добавил, что предположительно атака нашими беспилотниками по "Дягилеву" и "Энгельсу" вывела из строя три бомбардировщика и обезвредила несколько десятков ракет.

Взрывов в России будет больше

Издание Financial Times опубликовало анонимный комментарий советника украинского правительства по вопросам обороны. Он заявил, что у Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов.

"Приступы будут повторяться. У нас нет ограничений на расстояние, и вскоре мы сможем достичь всех целей внутри России – в том числе в Сибири", – сказал чиновник.

В Офисе Президента уже отреагировали на это анонимное заявление.