Про це для 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Він зазначив, що за Уралом окупанти мають бази, на яких можна працювати.

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"Переносити саму базу дуже невигідно, бо якщо взяти "Енгельс" чи "Дягілєво", то це займе роки. Якщо росіяни ухвалять рішення перебазуватися, то витратять рік чи два", – зазначив Світан.

Зверніть увагу – Світан про атаку по російських аеродромах: дивіться відео

Що ще можуть зробити росіяни

На думку військового експерта, росіяни скористаються іншим шляхом – посилять систему ППО й розроблять багаторівневий захист. Він матиме кілька зенітно-ракетних комплексів різної дальності, висоти і застосування.

Результат атаки по аеродромах

Росія 5 грудня масово атакувала Україну. Силам ППО вдалося збити майже 90% ракет. Світан сказав, що це не корелюється з можливостями нашої оборони, про які знає ворог. Як вважає експерт, вороги випустили 70 ракет, а мали б приблизно 100.

Радянськість російської армії не дозволила їм скасувати наказ. У них немає зворотного зв'язку – якщо наказ отримали, то йдуть навіть на нелогічні дії. Тому, швидше всього, атака мала бути більшою, – зазначив Світан.

Він додав, що ймовірно атака нашими безпілотниками по "Дягілєво" і "Енгельсі" вивела з ладу три бомбардувальники й знешкодила кілька десятків ракет.

Вибухів у Росії буде більше

Видання Financial Times опублікувало анонімний коментар радника українського уряду з питань оборони. Він заявив, що Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів.

"Напади повторюватимуться. У нас немає обмежень на відстань, і незабаром ми зможемо досягти всіх цілей всередині Росії – в тому числі в Сибіру", – сказав чиновник.

В Офісі Президента вже відреагували на цю анонімну заяву.