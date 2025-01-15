Ничего не могут сделать: с помощью чего россияне пытаются защититься от атак дронов

По ряду объектов России удары наносятся уже по несколько раз. Россияне или не делают выводов после первых атак, или же банально им нечем защитить их из-за недостатка систем ПВО.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что на примере завода "Танеко", который входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и был недавно поражен, можно сделать вывод, что россияне ничего не могут сделать для защиты.

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Заводам в России, как и аэропортам, власть озвучила, что их спасение – только в их руках и они должны самостоятельно закупить системы противовоздушной обороны, чтобы уберечься от дронов. Государство само обеспечить эти объекты от поражения сегодня не способно.

Вся ПВО России, кроме Московской области и Петербурга, сконцентрирована на фронте. То, что осталось у россиян в определенном количестве – это средства РЭБ, но Украина имеет уже такие системы, которые игнорируют РЭБ, поэтому они ничего не могут сделать,

– подчеркнул Криволап.

По словам авиаэксперта, главным украинским оружием остаются "обломки", о которых в России любят отчитываться, не желая признавать, что дронам удается достичь цели. Якобы масштабные пожары происходят из-за них, а ПВО вроде бы постоянно "отражает атаки".

Соловьев 3 часа истерил в эфире, что сколько можно рассказывать об этих обломках и что же это за такая система ПВО в России, которая уничтожается ими,

– озвучил Криволап.

Напомним, 14 января российская нефтебаза "Кристалл", которая расположена в Энгельсе, в очередной раз оказалась под атакой (до этого – 8 января). В результате поражения снова загорелись цистерны с топливом, которое предназначалось для самолетов-бомбардировщиков Ту-160.