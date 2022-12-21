"Мало им не будет": Данилов назвал условие, при котором "хлопка" в России будет становиться еще больше

В России ежедневно что-то бахкает. И эта тенденция только набирает обороты. По словам Алексея Данилова, "хлопка" в стране-агрессорке будет гораздо больше.

Об этом секретарь СНБО отметил во время телемарафона. По словам Алексея Данилова, причиной регулярного "хлопка" стала политика России по всему цивилизованному миру.

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"Хлопка" будет еще больше

Данилов подчеркнул, что если страна-агрессорка не перестанет гнуть свою линию, то "хлопка" будет становиться только больше.

Я предупреждал, что "хлопок" в России будет нарастать, и его будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь удивительного нет, Россия есть Россия,

– подчеркнул он.

Данилов добавил, что оккупанты должны были вежливо себя вести относительно цивилизованного общества. В таком случае им не нужно было бы беспокоиться из-за "хлопка". Но если они не изменят свою политику, которую проводят в последнее время, то взрывы будут только нарастать.

Он подчеркнул, что "хлопок" будут подвозить не только туда, где он уже стал частым гостем. Его следует ожидать и в других городах страны-агрессорки. Данилов подчеркнул, что "мало им не будет точно".

Что известно о свежем "хлопке" в России