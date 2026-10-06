"Ахиллесова пята России": военный проанализировал удар по нефтепроводам в Москве

Силы обороны Украины уже давно систематически уничтожают объекты добычи, хранения и транспортировки нефти на территории России. Это настоящая ахиллесова пята России, давление на которую только усиливается.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, Силы обороны наносят точечные, но чрезвычайно болезненные удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре противника.

Что известно о ЛВДС "Володарская"?

Как подчеркнул Романенко, станция "Володарская" – это стратегически важный объект для врага. Там хранят и транспортируют по трубопроводам бензин, дизельное топливо и авиационное топливо в Москву и близлежащие населенные пункты.

Все, что у врага связано с производством, хранением и поставкой топлива для подразделений оккупантов, является системными целями Сил обороны Украины. Это российская ахиллесова пята. Наши военные не просто проводят атаку резервуаров для разового эффекта, а выявляют слабые места, вывод из строя которых останавливает работу всего предприятия,

– сказал Романенко.

Такие атаки затрагивают жителей Московского региона, которые не хотят, чтобы война коснулась их. Кроме того, системные атаки Сил обороны уже вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России. Это действительно значительная цифра.

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Добавим, что в ночь на 6 октября более 100 беспилотников провели атаки на Москву и Московскую область. Под ударом оказалась ЛВДС "Володарская", расположенная в Раменском городском округе Московской области. На видео и фото очевидцев отчетливо видно, как там вспыхнул пожар.