Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт та засновник фонду "Закриймо небо України" Ігор Романенко. За його словами, Сили оборони завдають точкових, але надзвичайно болючих ударів по нафтопереробній інфраструктурі ворога.

Що відомо про ЛВДС "Володарська"?

Як наголосив Романенко, станція "Володарська" – це стратегічно важливий об'єкт для ворога. Там зберігають та транспортують трубопроводами бензин, дизель, авіаційне паливо до Москви та навколишніх населених пунктів.

Все, що у ворога пов'язано з виробленням, зберіганням та постачанням пального для підрозділів окупантів, є системними цілями Сил оборони України. Це російська ахіллесова п'ята. Наші військові не просто атакують резервуари для разового ефекту, а виявляють слабкі місця, виведення з ладу яких зупиняє роботу всього підприємства,

– сказав Романенко.

Такі удари впливають на мешканців Московського регіону, які не хочуть, аби їх торкнулася війна. Також системні атаки Сил оборони вже вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. Це справді значна цифра.

Генерал-лейтенант прокоментував успішні удари по російській нафтопереробці: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, в ніч на 6 жовтня понад 100 безпілотників атакували Москву та область. Під ударом опинилася ЛВДС "Володарська", яка розташована в Раменському міському окрузі Московської області. На відео та фото очевидців чітко видно, як там спалахнула пожежа.