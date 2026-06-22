В Эстонии в поле обнаружили дрон с боевой частью: он мог быть украинским

В Эстонии местный житель обнаружил дрон с боевой частью. Вероятно, это был украинский беспилотник, который летел, чтобы атаковать Россию в начале июня.

Об этом сообщили в ERR.

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Подробности о находке в Эстонии

Полиция получила сообщение о найденном дроне еще 10 июня. Он упал в районе деревни Риуге на юго-востоке страны.

По словам руководителя Департамента полиции безопасности Эстонии Гаррюса Пуусеппа, основная часть БПЛА лежала в высокой траве, а обломки зацепились за ветки деревьев. Предполагается, что аппарат сначала зацепился за кроны и упал.

Обломки найденного дрона / Фото KAPO (Полиция безопасности Эстонии)

Для перехвата одного из таких дронов Военно-воздушные силы поднимали истребители, чтобы обнаружить их в случае воздушной угрозы.

Один такой вероятный БПЛА перестал фиксироваться на радарах недалеко от места падения обломков. Поэтому, исходя из этой информации, можно предположить, что это один из дронов, которые зафиксировали радары 3 июня,

– уточнил Пуусеппа.

Сотрудник правоохранительных органов утверждает, что дрон упал с боевой частью весом до пяти килограммов. А в тот день, когда он упал, украинские беспилотники летели атаковать нефтяные объекты в районе Санкт-Петербурга.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур отмечал, что украинские БПЛА попадают в воздушное пространство стран Балтии непреднамеренно, поэтому это не считается сознательным нарушением границ. В частности, добавил он, дроны могли отклониться от маршрута под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.