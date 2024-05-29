Значительно успешнее на морально-психологическое состояние внутри России повлиял "хлопок" в районе Рублевки. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Атака на Рублевку россиянам больше нравится

Геннадий Гудков отметил, что объекты Путина очень хорошо защищены системой противовоздушной обороны. Поэтому новость о дронах неподалеку Геленджика пока не вызывают у россиян большого эффекта.

По моему мнению, когда дроны стали падать на дачи или рядом с дачами на Рублевке, это был наиболее мощный морально-психологический эффект. У меня сложилось впечатление, что это все было радостно принято большей частью российского населения,

– сказал он.

Резиденции Путина очень хорошо укреплены, имеют системы бомбоубежищ, подземных ходов. Поэтому новости о дронах вызывают у россиян определенные негативные ощущения, но это не паника, убежден российский оппозиционер.

Дроны неподалеку от резиденции Путина в Геленджике