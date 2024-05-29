Значительно успешнее на морально-психологическое состояние внутри России повлиял "хлопок" в районе Рублевки. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Атака на Рублевку россиянам больше нравится
Геннадий Гудков отметил, что объекты Путина очень хорошо защищены системой противовоздушной обороны. Поэтому новость о дронах неподалеку Геленджика пока не вызывают у россиян большого эффекта.
По моему мнению, когда дроны стали падать на дачи или рядом с дачами на Рублевке, это был наиболее мощный морально-психологический эффект. У меня сложилось впечатление, что это все было радостно принято большей частью российского населения,
– сказал он.
Резиденции Путина очень хорошо укреплены, имеют системы бомбоубежищ, подземных ходов. Поэтому новости о дронах вызывают у россиян определенные негативные ощущения, но это не паника, убежден российский оппозиционер.
Дроны неподалеку от резиденции Путина в Геленджике
- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в ночь на 27 мая обломки беспилотников упали в двух населенных пунктах неподалеку от Геленджика. По его словам, якобы "украинские беспилотники" попытались атаковать гражданские объекты на территории Геленджика. Все дроны якобы "сбила" ПВО.
- Он доложил, что в селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенный дом. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушили. По предварительным данным, пострадавших нет.
- Известно, что в селе Криница, где якобы упали обломки дрона, размещены новые виноградники Путина. Они расположены в противоположной от дворца стороне, всего в 9 километрах. Называются они винодельческое подворье "Старый Прованс".
- А неподалеку хутора Джанхот размещено поместье и дворец, построенные, по данным расследований, также для Путина.