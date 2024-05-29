Значно успішніше на морально-психологічний стан всередині Росії вплинула "бавовна" у районі Рубльовки. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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Атака на Рубльовку росіянам більше подобається
Геннадій Гудков зазначив, що об'єкти Путіна дуже добре захищені системою протиповітряної оборони. Тому новина про дрони неподалік Геленджика поки не викликають у росіян великого ефекту.
На мою думку, коли дрони стали падати на дачі або поруч з дачами на Рубльовці, це був найбільш потужний морально-психологічний ефект. У мене склалось враження, що це все було радісно прийнято більшою частиною російського населення,
– сказав він.
Резиденції Путіна дуже добре укріплені, мають системи бомбосховищ, підземних ходів. Тому новини про дрони викликають у росіян певні негативні відчуття, але це не паніка, переконаний російський опозиціонер.
Дрони неподалік резиденції Путіна у Геленджику
- Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що вночі проти 27 травня уламки безпілотників впали у двох населених пунктах неподалік Геленджика. За його словами, нібито "українські безпілотники" спробували атакувати цивільні об'єкти на території Геленджика. Усі дрони буцімто "збила" ППО.
- Він доповів, що у селі Криниця уламки одного з апаратів пошкодили недобудований будинок. У хуторі Джанхот безпілотник упав на дерева, пожежу загасили. За попередніми даними, постраждалих немає.
- Відомо, що у селі Криниця, де нібито впали уламки дрона, розміщені нові виноградники Путіна. Вони розташовані в протилежному від палацу боці, всього за 9 кілометрів. Називаються вони виноробне подвір'я "Старий Прованс".
- А неподалік хутора Джанхот розміщений маєток і палац, збудовані, за даними розслідувань, також для Путіна.