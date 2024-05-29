Значно успішніше на морально-психологічний стан всередині Росії вплинула "бавовна" у районі Рубльовки. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Атака на Рубльовку росіянам більше подобається

Геннадій Гудков зазначив, що об'єкти Путіна дуже добре захищені системою протиповітряної оборони. Тому новина про дрони неподалік Геленджика поки не викликають у росіян великого ефекту.

На мою думку, коли дрони стали падати на дачі або поруч з дачами на Рубльовці, це був найбільш потужний морально-психологічний ефект. У мене склалось враження, що це все було радісно прийнято більшою частиною російського населення,

– сказав він.

Резиденції Путіна дуже добре укріплені, мають системи бомбосховищ, підземних ходів. Тому новини про дрони викликають у росіян певні негативні відчуття, але це не паніка, переконаний російський опозиціонер.

Дрони неподалік резиденції Путіна у Геленджику