Генеральный штаб также подтвердил атаку на комбинат "Каменский" в Ростовской области. Как отметил в эфире 24 Канала генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, сегодня ключевыми приоритетами для Украины являются объекты, которые позволяют россиянам убивать наших граждан.

Какие цели являются приоритетными для Украины

Прежде всего речь идет о стратегических аэродромах, например, это Мичуринск, Саваслейка, Капустин Яр. Именно оттуда взлетают самолеты и запускаются различные типы вооружений, в частности баллистические и крылатые ракеты.

Следующая цель – это все виды аэродромов, ракет и беспилотных систем, которые сосредоточены в прифронтовой зоне. Сегодня одна из основных важных систем – это С-400. Они переведены на поражение наземных целей и долетают до Киева за 5 минут. Это то, что нужно уничтожать немедленно.

Если мы берем миллионы дронов, то на каждый объект их нужно направить тысячи. Тогда никакая ПВО этого не выдержит. Мы просто уничтожим цели в корне,

– подчеркнул генерал армии.

Когда мы даже просто входим в Мичуринск или Саваслейку, то МиГ-31 с "Кинжалами" не справляется. Так нужно было действовать уже не один год. Даже с помощью небольших средств, но делать это системно.

Куда в первую очередь нужно запускать беспилотники

Еще одна важная цель – объекты, производящие военную продукцию. Например, уже был поражен ракетно-космический центр "Прогресс". Также под атаку должны попасть аэродромы и системы управления полетами, что не позволило бы поднять в воздух и нанести удар "Кинжалами".

"Далее – производство всех комплектующих и места сборки дронов. Туда нужно направлять сотни, а может, и тысячи дронов. Никакие системы ПВО не работают, потому что они все переброшены в Москву и Санкт-Петербург. Более того, мы можем провести операцию по нейтрализации этих систем ПВО и добиться результата", – добавил Николай Маломуж.

Генерал армии назвал приоритеты для Украины: смотрите видео

Уже давно известной целью являются российские НПЗ – это "кровь", которая обеспечивает войска. Без топлива у оккупантов не будет, на чем летать, ездить и чем стрелять. В этом ключе также важно уничтожение логистики и центров управления.

"Думаю, такой формат сегодня нужно поддержать на уровне стратегических решений – СНБО, Ставки, правительства, потому что это основа основ. Я считаю, что уже разработано достаточное количество различных типов беспилотников, но мы отстаем в ракетах, которые необходимы для этих операций", – подытожил Николай Маломуж.