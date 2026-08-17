Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Какие подробности уничтожения рассказали украинские военные?

В ночь на 16 августа 2026 года состоялось успешное поражение предприятия "Комбинат Каменский", расположенного в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области Российской Федерации. По подтвержденным данным, в результате этой операции были полностью уничтожены два производственных цеха. Еще четыре помещения, где изготавливали взрывчатые вещества и порох, получили значительные повреждения.

Предприятие является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса. Основной профиль завода заключается в производстве твердого ракетного топлива. Эта продукция напрямую используется для оснащения боеприпасов к реактивным системам залпового огня, в частности "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С".

Кроме того, мощности комбината задействованы в производстве топлива для ряда других ракетных систем и различных авиационных средств поражения. В настоящее время продолжается системная работа по нейтрализации ключевых военных и военно-промышленных целей противника.

В Генштабе показали результаты атаки на Россию / Фото Генерального штаба ВСУ

Напомним, в ночь на 16 августа ВСУ ударили по местам дислокации российского берегового ракетного комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму. В результате атаки Россия понесла потери в вооружении и живой силе, а окончательные масштабы поражения еще уточняют. "Бастионы" важны для российской армии, ведь из них оккупанты запускают ракеты "Оникс" и "Циркон" по целям в Украине. Утрата таких установок уменьшает ракетные возможности России в Черноморском регионе.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили три важных военных объекта России. Под удар попали ракетное подразделение в Резервном в оккупированном Крыму, железнодорожный мост близ Светлодолинского в Запорожье и склады боеприпасов и материально-технических средств в районе Карловки Донецкой области.