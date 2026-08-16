Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, одной из главных целей стал район сосредоточения ракетного подразделения противника. Этот объект расположен в населенном пункте Резервное на территории временно оккупированного Крыма.

Уничтожение логистики и складов боеприпасов

Украинские военные нарушили снабжение вражеской группировки в Запорожской области. Они поразили железнодорожный мост вблизи Светлодолинского.

Оккупационные войска активно использовали эту переправу для перемещения личного состава. Также через мост проходила основная военная логистика на этом направлении.

Еще одним направлением ночной атаки стала Донецкая область. В районе Карловки украинские военные успешно нанесли удары по складам материально-технических средств и боеприпасов российской армии.

Военное командование подчеркивает, что боевые действия по ключевым целям противника не прекращаются. "Продолжение следует", – лаконично подытожили в ведомстве.

Следует отметить, что ВМС Украины сообщали об ударе по стартовым позициям и месту дислокации российского комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму. Он используется для запуска ракет "Оникс" и "Циркон" по территории Украины.

К тому же украинские военные продолжают методически ликвидировать захватчиков прямо на поле боя. Так, по состоянию на 16 августа 2026 года с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1467320 военнослужащих, из них 1510 - за последние сутки.