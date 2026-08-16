Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, однією з головних цілей став район зосередження ракетного підрозділу противника. Цей об'єкт розташований у населеному пункті Резервне на території тимчасово окупованого Криму.
Знищення логістики та складів боєприпасів
Українські військові порушили забезпечення ворожого угруповання у Запорізькій області. Вони уразили залізничний міст поблизу Світлодолинського.
Окупаційні війська активно використовували цю переправу для переміщення особового складу. Також через міст проходила основна військова логістика на цьому напрямку.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Ще одним напрямком нічної атаки стала Донецька область. У районі Карлівки українські воїни успішно відпрацювали по складах матеріально-технічних засобів та боєприпасів російської армії.
Військове командування наголошує, що бойова робота по ключових цілях противника не зупиняється. "Далі буде", – лаконічно підсумували у відомстві.
Слід зауважити, що ВМС України повідомляли про удар по стартових позиціях і місцю дислокації російського комплексу "Бастіон" в окупованому Криму. Він використовується для запуску ракет "Онікс" і "Циркон" по території України.
До того ж, українські військові продовжують методично ліквідовувати загарбників безпосередньо на полі бою. Так, станом на 16 серпня 2026 року від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1 467 320 військовослужбовців, з них 1 510 – за останню добу.