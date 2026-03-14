Позорный провал ПВО России, – интервью авиаэксперта об украинском оружии и ударах по заводам Путина

Украина усиливает давление на военную промышленность России, нанося мощные удары по заводам, которые производят компоненты для вражеских ракет. Система противовоздушной обороны противника не была готова к ударам вглубь, ведь в Кремле не ожидали, что наши военные будут использовать крылатые ракеты, чтобы разрушать военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в интервью 24 Каналу рассказал, какие еще серьезные угрозы ожидают Россию. Кроме того, он объяснил, почему странам НАТО и Ближнего Востока важно сотрудничество с Украиной в сфере вооружения. Больше обо всем этом – читайте далее в материале.

Смотрите также Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война

Почему атака на российский военный аэродром "Ханская" важна?

На Краснодарщине под удар попал военный аэродром "Ханская". Над военным объектом прогремело более 10 взрывов. Система ПВО работала более часа. По открытым данным, авиабаза может принимать самолеты типа Ту-134, Ан-12, Ил-18, более легкие самолеты и вертолеты всех типов. Можно ли уже говорить о результатах этой атаки?

Начнем с того, что это в основном аэродром, где проходят подготовку пилоты на самолетах Л-39. Поэтому это учебно-тренировочный центр российских пилотов. Надо сказать, что основное направление удара было направлено на то, чтобы лишить Россию возможности их обучать.

Важно! В ночь на 13 марта 2026 года беспилотники атаковали несколько регионов России, в частности Республику Адыгея и Кировскую область. Прозвучало не менее десяти взрывов, а под ударом, вероятно, оказался военный аэродром "Ханская". В минобороны России заявили, что якобы сбили 176 дронов над 14 регионами страны.

В последнее время продолжается ряд ударов по основным объектам на территории России, которые связаны с активным вовлечением в боевые действия. Это и производство, это и логистика.

Полное интервью Анатолия Храпчинского: смотрите видео

Но в этом случае мы говорим об учебном центре, который Украина уже не впервые атакует, поэтому здесь все больше направлено на ограничение возможности обучать пилотов.

"На помощь может прийти Беларусь": какие последствия, атаки по заводу в Брянске?

Что можно сказать о результатах атаки Storm Shadow в Брянске по российскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл"? Повлияет ли это на производство вражеских ракет?

Это завод микроэлектроники. Соответственно, это компоненты, которые потом ставятся в ракеты или в другие средства поражения или военную технику.

Последствия не будут мгновенными, они будут со временем, после того, когда в России начнется нехватка некоторой микроэлектроники. При этом надо заметить, что на помощь может пройти Беларусь. Она имеет около 14 предприятий, которые занимаются изготовлением разнообразной микроэлектроники, что тоже обеспечивает Вооруженные силы России.

Относительно последствий удара, то их осуществили ракетами Storm Shadow, которые проникли внутрь (завода "Кремний Эл" – 24 Канал) и дополнительно сдетонировали там.

Когда мы говорим о цехах производства электроники, то надо понимать, что это высокоточные станки, которые требуют постоянной калибровки. Такие удары приводят к полной остановке или полной невозможности в дальнейшем их использовать.

Если мы говорим, что попадание было проникающее, а потом взрыв внутри, то большинство электронных компонентов, то, что было в цехах – изуродовано.

Вспомним, что в ракетах "Искандер" и другой баллистике Воткинский завод использовал интересные элементы взрывной части. Таким образом, наши удары по производственным мощностям позволили нанести существенный ущерб всему оборудованию, которое находилось в том цехе, куда попал снаряд, и даже в соседних цехах.

Обратите внимание! Украина беспилотниками атаковала Воткинский завод, который производит ракеты, которыми атакуют Украину. Повреждены здания вблизи, а в аэропортах региона ввели ограничения. Информацию об атаке подтвердили российские мониторинговые каналы.

Как Storm Shadow удалось обойти систему ПВО России во время атаки по Брянску?

Есть 3 ключевых фактора. Первое – это ракеты Storm Shadow, которые очень технологичны.

Второе – это подготовка, привлечения дополнительных ресурсов для, например, подавления вражеских средств радиолокации и создания радиоэлектронных помех. Дополнительно надо сказать, что это качественно спланированная операция.

Третье – это отсутствие достаточного количества систем противовоздушной обороны в России. Большинство ПВО отправлены на временно оккупированную территорию Украины.

Враг не рассчитывал, что мы сможем бить по тыловым городам и погружаться на глубину более 1500 километров.

В этом случае – 200 километров, но вспомним, что все это снимал наш дрон-разведчик. То есть, снимался не только подрыв самого завода, но и позорное падение противовоздушной обороны России, которая показала свою неэффективность и отсутствие способности противодействовать такой угрозе.

Была информация от наших разведчиков, что этот завод поставляет компоненты к блоку управления боевого снаряжения новой крылатой ракеты "Изделие-30". Есть ли подтверждение, что там изготавливают электронику именно для этого оружия?

Начнем с того, что для "Изделие-30" и для ракет Х-101 одинаковые блоки, поэтому надо заметить, что нет существенной разницы.

Напомним! В ночь на 7 марта Россия атаковала жилой дом в Харькове ракетой "Изделие-30". К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. ГУР МО обнародовала данные о компонентах этой ракеты и производственную кооперацию 20 предприятий, которые принимали участие в ее создании. Этот новый тип крылатой ракеты сочетает элементы от других российских разработок и впервые имеет спутниковую навигационную систему.

Для нас есть ключевой завод в России, который занимается изготовлением электроники. Также есть Воткинский завод, который производит баллистику. Есть фактическое ракетное вооружение, которое расположено в Королеве и Раменске Московской области, где выпускают основные крылатые ракеты и, например, гиперзвуковые "Цирконы" и прочее.

Поэтому мы говорим о том, что это завод ("Кремний Эл" – 24 Канал), который выпускает большинство электронных компонентов, которые устанавливаются и в ракеты, и в авиацию, и их могут использовать даже в средствах радиоэлектронной борьбы.

У нас есть вооружение, которым мы бы могли пробить противовоздушную оборону России в Подмосковье?

Там довольно неплохая система противовоздушной обороны, но она сформирована для защиты в основном от ударных беспилотников и от крылатых ракет.

По баллистике, я не уверен, что Россия сможет справиться с нашествием баллистических ракет. То есть нам надо двигаться в направлении разработки баллистической программы. Это то, что делают некоторые украинские компании. В таком случае баллистическими ракетами мы сможем прорвать противовоздушную оборону России и существенно повлиять на те заводы, которые есть в Подмосковье, в частности в Королеве и Раменске и так далее.

Кроме Московской области, есть еще и Ленинградская, где тоже есть заводы, которые производят беспилотники и даже двигатели для вертолетов. Это основные регионы, где есть крупные ключевые предприятия, по которым надо работать.

Но для этого нам нужно достаточно баллистики или, если мы говорим о Storm Shadow, то не ограниченная экспортная версия, а версия, которая работает на 600 километров. Такие есть в Европе, такие есть во Франции и в Британии.

Почему украинские дроны нужны на Ближнем Востоке?

Сейчас пишут об очередях иностранцев в Украине. Они хотят вкладывать деньги в наши оборонные или именно дроновые предприятия? Вам что-то известно об этом?

У нас есть ряд эффективных средств, которые помогают противодействовать таким угрозам, как массовые атаки ударными беспилотниками. Это стало основным элементом, в котором нуждаются сейчас страны Ближнего Востока и некоторые страны Европы.

Вспомним, что мы входили в войну с просьбой НАТО закрыть воздушное пространство Украины. Сейчас НАТО просит закрыть воздушное пространство над их военными базами на Ближнем Востоке или в Европе.

Есть активный разговор о дронах-перехватчиках. Об этом можно говорить только как о ресурсе, который помогает существенно удешевить и нарастить количество средств противодействия. Зато надо не забывать и о средствах радиоэлектронной борьбы, о различных сенсорах и детекторах, которые помогают выявлять эти "Шахеды" и противодействовать им.

Интересно! Крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ведет переговоры с украинскими производителями беспилотников о закупке дронов-перехватчиков для защиты нефтяных месторождений от возможных атак Ирана. Говорится о сотрудничестве с компаниями SkyFall и Wild Hornets, которые производят такие системы.

Поэтому здесь больше о комплексности и о том, что у нас есть опыт, который позволяет эффективно работать против такой угрозы, с учетом такого количества, которую запускают со стороны врага.

Это то, что хотят на Ближнем Востоке, потому что миллионными ракетами сбивать, например, дроны – это дорогое удовольствие. Западное вооружение – да, оно выигрывает технологически, но проигрывает математически.

Условно, когда идет запуск, как в нашем случае, во время массированных обстрелов по 300, по 400, по 600 дронов ударного типа, то их сложно обнаруживать, им сложно противодействовать, поэтому нужно большое количество дешевых средств.

В таком случае мы говорим о той математической формуле, которая за счет дешевизны средств, позволяет нам качественно работать. Более того, у нас есть некоторые способности, которые позволяют отводить ударные беспилотники с помощью подавления каналов навигации и сетей связи.

Это позволяет нам выводить (беспилотники – 24 Канал) из ключевых мест и отрабатывать уже вне городов.

Бесспорно, надо говорить, что нам есть куда двигаться, нам надо масштабировать некоторые направления. Но я надеюсь, что такое сотрудничество поможет нам улучшить свои возможности, а финансовое поступление от союзников или от партнеров будет направлено на улучшение масштабирования, на R&D, которое позволит разрабатывать более эффективные средства.

На что Украина может обменять свои дроны-перехватчики?

Как вам вообще идея отправлять наши перехватчики для войны на Ближнем Востоке? Владимир Зеленский говорил, что более 10 стран уже обратились с таким запросом. Как думаете, или только перехватчики будут интересовать наших партнеров?

Это на самом деле прекрасная перспектива, но если ее правильно использовать. Потому что Украине нужны ракеты-интерцепторы (перехватчики) для систем Patriot. Украине нужно больше систем противовоздушной обороны. Нашему государству также нужны средства для противоракетной защиты вроде THAAD или Arrow 3, которых нет в Украине.

Страны Ближнего Востока могли бы присоединиться к программе PURL, чтобы можно было закупить эти системы для Украины.

Дополнительно надо говорить о взаимном сотрудничестве. К сожалению, большинство взаимодействия сейчас рассчитано на покупку оружия или передачу с нашей стороны.

Я говорю о том, что сейчас нужно решать проблему. Это треугольник зла – непосредственно Россия, Иран, Северная Корея. Этим всем руководит Китай. Соответственно, надо остановить эти страны, а для этого нужно объединить усилия, распределить ресурсы.

Если мы можем в день изготавливать по тысяче дронов-перехватчиков, и можем увеличить объемы производства, то есть возможность обеспечивать и себя, и страны-партнеры, которые сейчас страдают от прилетов "Шахедов".

Зато получать то вооружение, которое нам нужно – ракеты-интерцепторы, дальнобойное вооружение, баллистическое вооружение и так далее.

То есть надо говорить не о фрагментированности рынка ОПК, который работает на заказ, а должен работать в соответствии со стратегией, которая предусматривает распределение ресурсов между странами для того, чтобы победить ось зла, которая надвигается со стороны России, со стороны Ирана.

Что еще, кроме перехватчиков, мы могли бы экспортировать странам Ближнего Востока и не только?

У нас прекрасные средства радиоэлектронной борьбы, которые влияют на навигацию. Вспомним, что у нас есть разнообразные сенсоры, которые мы разработали за время войны для того, чтобы улучшить обнаружение и раннее предотвращение угроз. У нас есть разведывательные беспилотники, которые могут патрулировать, например, границы и видеть попытки пуска или еще что-то.

Я бы говорил о том, что есть разнообразная номенклатура вооружения, которым мы могли бы поделиться, и взамен получить более высокотехнологичное. Те виды вооружения, которых у нас нет. Это самолеты, это противовоздушная оборона, это дальнобойное вооружение.