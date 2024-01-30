В Калуге беспилотник упал на территории нефтебазы, – СМИ

В России снова жалуются на атаку беспилотников. Оккупанты заявили, что над нефтебазой в Калужской области был сбит БпЛА.

Источники издания ASTRA заявили, что 30 января в Калуге беспилотник упал на территорию нефтебазы.

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Что известно об атаке

Российские СМИ заявили, что утром 30 января над нефтебазой АО "Калуганефтепродукт" на Грабцовском шоссе якобы сбили беспилотник. Сообщается, что сбитый БпЛА упал на территорию нефтебазы.

По словам журналистов, пострадавших и повреждений нет.

Заметим, что минобороны России заявило об уничтожении якобы 21 украинского беспилотника ночью. Они также подтвердили, что сбили 1 БпЛА над Калужской областью. Однако других подробностей враг не предоставил.

Сначала сообщалось, что обломки беспилотника "уничтоженного" на окраине Калуги упали на водонапорную башню нефтехранилища. Однако впоследствии губернатор Владислав Шапша заявил, что они упали на крышу "нежилого сооружения".

Стоит отметить, что от украинского корда до Калуги более 280 километров.

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