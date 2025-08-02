В Рязани, Феодосии и Новокуйбышевске – масштабные пожары: вероятно, горят НПЗ и нефтебазы
- В Рязани, Новокуйбышевске и Феодосии были атаки дронами и масштабные пожары на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах.
- Российские власти сообщили о "сбивании" дронов системами ПВО, а также подтвердили повреждения предприятий, и введение временных ограничений на работу интернета и аэропортов.
- В Ростовской области местный губернатор заявил об отражении воздушной атаки, а также пожаре в одном из зданий.
В России и временно оккупированном Крыму ночь на 2 августа была абсолютно неспокойной. Оккупанты жалуются на атаку, неизвестными дронами, а также масштабные пожары на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о неспокойной ночи в России и Крыму?
- Рязань
Российские пропагандисты писали, что ночью в Рязани прогремела серия взрывов. По данным очевидцев город атаковали неизвестные БПЛА.
Рязань атаковали неизвестные беспилотники: смотрите видео
Местные жители жаловались на серию взрывов в небе над городом и сообщали о пожарах в нескольких районах. По их словам, громкие взрывы было слышно, в частности, в районе аэродрома Дягилево.
В Рязани были пожары и много дыма ночью 2 августа / Фото из телеграм-канала Supernova+
Также сообщается о пожаре в районе местного НПЗ.
В Рязани, вероятно, пожар на НПЗ: смотрите видео
Впоследствии губернатор Рязанской области Павел Малков написал в своем телеграм-канале, что средствами ПВО и РЭБ якобы сбили БПЛА над территорией Рязанской области. Жертв и повреждений жилых домов якобы нет, а "обломки" попали на территорию предприятия.
- Новокуйбышевск
Также атака неизвестных беспилотников ночью была и на город Новокуйбышевск, что в Самарской области России. Там мог быть поражен Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.
В Новокуйбышевске неспокойная ночь на 2 августа / Фото из телеграм-канала Exilenova+ и Supernova+
В сети очевидцы также выложили момент взрыва на нефтеперерабатывающем заводе оккупантов. Россияне не сдерживают эмоций от яркого огненного дыма, который образовался на месте и используют для описания впечатлений инвективную лексику.
Момент попадания по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу: смотрите видео (18+)
Также утверждается, что на нефтеперерабатывающем заводе было поражение установки ЭЛОУ АВТ-11.
На месте много огня и дыма: смотрите видео (18+)
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что утром неизвестные БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. В целях безопасности граждан в городе введены временные ограничения работы мобильного интернета.
Дым в Новокуйбышевске после атаки по НПЗ: смотрите видео
Также в аэропорту "Курумоч" действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
- Феодосия, временно оккупированный Крым
Очевидцы сообщали, что в Феодосии, что в аннексированном Крыму, что-то горит в районе нефтебазы. Город несколько часов находился под атакой БПЛА.
В Феодосии пожар возле нефтебазы: смотрите видео
- Ростов
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что российские военные якобы отбили ночью массированную воздушную атаку, "уничтожив" БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.
По данным чиновника, в поселке Углеродовском Красносулинского района вспыхнуло одно из зданий предприятия, огонь потушен. Также Слюсарь написал, что якобы умер сотрудник, который охранял объект.