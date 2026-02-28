Восемь регионов под ударом: ночью на Россию летело почти 100 дронов
- Россия и Крым подверглись атаке дронов, что привело к закрытию аэропорта в Калуге.
- Российские СМИ утверждают, что ПВО якобы сбило 97 дронов, а Крымский мост был перекрыт для автотранспорта на вторую ночь подряд.
Ночь на 28 февраля в ряде регионов России и временно оккупированном Крыму выдалась неспокойной. Кое-где раздавались взрывы, а аэропорт в Калуге приостановил полеты из-за атаки дронов.
Об этом сообщают пропагандистские росСМИ, в частности SHOT.
Как Россия пыталась отражать ночную атаку?
Россияне утверждают, что ночью 28 февраля слышали взрывы из-за якобы работы ПВО. Так, по их данным, 2 беспилотника якобы сбиты над территорией Ульяновского муниципального округа и в окрестностях Калуги.
Также взрывы прогремели в пригороде Тулы, Узловой и Новомосковска. Местные говорят, что видели вспышки в небе и дым.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также рано утром предупреждал о неизвестных БПЛА в регионе. Впоследствии российские власти заверили, что предварительно неизвестно о пострадавших или разрушениях.
Всего, по данным российского минобороны, атаку отражали в 8 областях, а сбито или перехвачено было якобы 97 дронов. Больше всего из них – над временно оккупированным Крымом.
Что не работало из-за угрозы?
Между тем Росавиация сообщила, что аэропорт Калуга приостановил прием и выпуск самолетов.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – добавили россияне.
Вторую ночь подряд оккупанты перекрывали Крымский мост для движения автотранспорта. А в телеграмм-канале "Крымский мост" призвали тех, кто рядом с ним, "сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников".
Последствия предыдущих взрывов в России и на ВОТ
Также ночью 28 февраля зафиксировали падение "обломков" БпЛА на территории НПЗ "Албашнефть" в Краснодарском крае. Там вспыхнул один из резервуаров.
В Генштабе ВСУ подтвердили удары по временно оккупированной Луганщине 27 февраля. Там под ударом была нефтебаза "Луганская", где вспыхнул сильный пожар.
Также той ночью взрывы прогремели в Белгороде. Российский губернатор Гладков утверждал, что якобы ракетные удары нанесли по энергетике региона. Вследствие этого там были перебои со светом, водой и теплом.