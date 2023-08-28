Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик из Израиля Игаль Левин, заметив, что Россия все-таки огромная по территории страна. И там физически невозможно перекрыть все военные объекты. Это слабость, которой успешно пользуются заинтересованные люди.
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Перебросили значительное количество войск в Украину
Как отметил Левин, значительная часть российских оккупантов сейчас находится в Украине. Сюда же они перебросили огромное количество собственных зенитных ракетных комплексов, в частности, на Юг, где есть много важных для них логистических "артерий".
Аэродромы со стратегической авиацией – это не просто объекты. Это – объекты повышенной охраны. Там, кроме систем ЗРК, должен быть отдельный батальон охраны, который защищает этот аэродром. Пехотный батальон. Их нет. Они и эти батальоны охраны перебросили в Украину. И сейчас эти аэродромы своими силами защищает персонал. А так полностью гарантировать защиту невозможно,
– заметил Левин.
К теме – смотрите разговор с Игалем Левиным на ютубе 24 Канала
Кроме того, значительное количество средств ПВО оккупанты отдали именно в Москву. Там уже еженедельно прилетают разные неизвестные беспилотники. А это – большие убытки для россиян, ведь они вынуждены перекрывать воздушное пространство.
Это уязвимость. Они не могут защитить военные аэродромы и всю свою территорию. На эту уязвимость нужно давить и дальше,
– подчеркнул Левин.
Взрывы в России: коротко
- В последние месяцы на военных объектах в России участились взрывы. Туда регулярно прилетают неизвестные беспилотники.
- В ночь на 27 августа, по данным источников 24 Канала, военная контрразведка СБУ атаковала аэродром в Курске. Дроны-камикадзе попали в четыре самолета Су-30 и один МиГ-29. Кроме того, удалось поразить радары комплекса С-300 и два ЗРГК "Панцирь-С1"
- 28 августа оккупанты сообщали о появлении двух или трех беспилотников возле аэродрома в Брянской области.