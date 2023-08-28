Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик з Ізраїлю Ігаль Левін, зауваживши, що Росія все ж таки величезна за територією країна. І там фізично неможливо перекрити усі військові об'єкти. Це – слабкість, якою успішно користуються зацікавлені люди.

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Перекинули значну кількість військ в Україну

Як наголосив Левін, значна частина російських окупантів зараз перебуває в Україні. Сюди ж вони перекинули величезну кількість власних зенітних ракетних комплексів, зокрема, на Південь, де є багато важливих для них логістичних "артерій".

Аеродроми зі стратегічною авіацією – це не просто об'єкти. Це – об'єкти підвищеної охорони. Там, окрім систем ЗРК, має бути цілий окремий батальйон охорони, який захищає цей аеродром. Піхотний батальйон. Їх нема. Вони і ці батальйони охорони перекинули в Україну. І тепер ці аеродроми власними силами захищає персонал. А так повністю гарантувати захист неможливо,

– зауважив Левін.

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Крім того, значну кількість засобів ППО окупанти стягнули саме до Москви. Там вже чи не щотижня прилітають різні невідомі безпілотники. А це – великі збитки для росіян, адже вони змушені перекривати повітряний простір.

Це – вразливість. Вони не можуть захистити військові аеродроми та й усю свою територію. На цю вразливість потрібно тиснути і надалі,

– наголосив Левін.

Вибухи в Росії: коротко