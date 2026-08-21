Это серьезное дело: авиатор сказал, насколько максимально можно вывести из строя российские аэродромы

Украина наносит атаки по важным целям на территории России, в частности, под удар регулярно попадают аэродромы противника. Впрочем, следует понимать, что полностью вывести его из строя может лишь одно оружие.

Как рассказал 24 Каналу президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, авиатор Геннадий Хазан, речь идет о ядерном оружии. Только оно способно оказать такое воздействие, чтобы навсегда вывести аэродром из строя.

Какие ещё варианты действий есть в Украины?

Мы можем наносить удары по взлетно-посадочной полосе. Это выведет аэродром из строя на неделю или максимум на месяц. Удар по топливно-смазочным материалам уничтожит запасы топлива, россияне будут их подвозить, работать "на ходу", но аэродром все равно будет функционировать.

Аэродром как сооружение построен так, что вывести его из строя навсегда практически невозможно без применения ядерного оружия. Поэтому аэродромы поражают на некоторое время, что делает невозможным выполнение полетов на некоторое время – от часов до суток, может, недели, в зависимости от взлетно-посадочной полосы,

– пояснил Геннадий Хазан.

Если на аэродроме повреждены взлетно-посадочные полосы из железобетонных плит, то их убирают, засыпают щебнем, песком и устанавливают новые. Это занимает не более 5 часов.

"Когда на аэродроме загораются самолеты, – это уже совсем другая ситуация. Повреждение авиационной или вспомогательной техники – дело серьезное. Если на аэродром приземлился большой бомбардировщик, его нужно обслуживать, а вся вспомогательная техника, используемая для вооружения, – сгорела, то это очень серьезно", – подчеркнул Геннадий Хазан.

Украине нужно продолжать наносить системные удары по аэродромам. Ведь уничтожение вражеской техники точно на руку нашему государству. Есть надежда, что вскоре по России полетит украинская баллистика, и тогда оккупанты по-настоящему ощутят последствия войны.

Полное интервью с Геннадием Хазаном: смотрите видео