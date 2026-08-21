Як розповів 24 Каналу президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан, мовиться про ядерну зброю. Тільки вона може здійснити такий вплив, щоб назавжди вивести з ладу аеродром.

Які ще є альтернативи дій для України

Ми можемо завдавати ударів по злітно-посадковій смузі. Це виведе аеродром з ладу на тиждень або максимум на місяць. Удар по паливно-мастильних матеріалах знищить запаси пального, росіяни їх підвозитимуть, працюватимуть з коліс, але аеродром все одно працюватиме.

Аеродром як структура побудований так, що вивести його з ладу назавжди практично неможливо без використання ядерної зброї. Тому аеродроми уражають на деякий час, унеможливлюється виконання польотів на деякий час – від годин до діб, може, тиждень, залежно від смуги,

– пояснив Геннадій Хазан.

Якщо на аеродромі пошкоджені смуги із залізобетонних плит, то їх забирають, засипають щебенем, піском та встановлюють нові. Це займає не більше, ніж 5 годин.

"Коли на аеродромі спалахують літаки, – це вже інша ситуація. Ураження авіаційної чи допоміжної техніки – серйозна річ. Якщо на аеродром сів великий бомбардувальник, його треба обслуговувати, а вся допоміжна техніка, яку використовуються для озброєння, – згоріла, то це дуже серйозно", – наголосив Геннадій Хазан.

Україні потрібно продовжувати зберігати системність в ударах по аеродромах. Адже знищення ворожої техніки точно на руку нашій державі. Є сподівання, що невдовзі по Росії полетить українська балістика й тоді окупанти по-справжньому відчують наслідки війни.

Повна розмова з Геннадієм Хазаном: дивіться відео