"Дает ощущение справедливости": Зеленский отреагировал на регулярный "хлопок" в России

В последнее время что-то странное происходит на территории России. Туда постоянно подвозят "хлопок", чтобы россияне могли всегда любоваться свеженьким. Президент на это отреагировал.

Общаясь со студентами и преподавателями Киевской политехники, Владимир Зеленский заметил, что ежедневно поступают новости из России о случаях "хлопка". Он подчеркнул, что это дает украинцам чувство справедливости.

Читайте также К 1 сентября готовят очень положительное новшество для школьников, для родителей, – обращение Зеленского

Война возвращается к агрессору

Каждый день есть новости об очередном "хлопке" где-то там, на территории агрессора. Различные случаи. Иногда они очень громкие, иногда менее громкие,

– отметил он.

Глава государства добавил, что все случаи "хлопка" в России дают чуть большее ощущение справедливости гражданам нашей страны. Ведь война, развязанная страной-агрессором, вместе с ее последствиями возвращается к самому агрессору.

И когда веточки хлопка стоят здесь, в Киеве, в крымскотатарских кафе, это символизирует как раз такое удовольствие от ощущения справедливости,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Выступление Зеленского в Киевской политехнике: смотрите видео

Общаясь с журналистами, президент заметил, что война может завершиться в 2023 году. Он назвал условие, при котором это возможно.

Что поможет завершить войну в 2023 году

Глава государства на вопрос, когда закончится война, ответил: "Сложно сказать. Она может закончиться и в этом году". И он назвал предпосылки, при которых такой сценарий возможен.

К примеру, наши военные будут продвигаться на поле боя и будут давить на Россию. Если нам удастся полностью сломать моральный дух россиян, то сложно будет себе представить, что будет дальше.

Глава государства для примера привел ситуацию с освобождением Херсона. Тогда десятки тысяч оккупантов бежали из города, в котором думали, что останутся навсегда. В то же время, очень важно, как на движение наших военных будет реагировать мировое сообщество.

Если мир будет оставаться на стороне Украины и мы параллельно будем проводить мощные встречи по формуле мира, политическому сценарию – думаю, мы сможем найти шаги, которые нас приблизят к миру. Это может быть и в следующем году,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что фиксация окончания войны должна быть. Россия должна вывести свои войска с территории нашего государства. Должна быть справедливость, а убийц должны судить за преступления, совершенные ими.