В Воронежской области заявили об атаке беспилотников: там прогремели взрывы

Ночь на 14 августа оказалась для России несколько "взрывной". В Воронежской области пожаловались на атаку беспилотников.

Об этом сообщают российские СМИ и телеграмм-каналы, передает 24 Канал. Отмечается, что в вышеупомянутом регионе слышали несколько взрывов.

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Воронежскую область атаковали БпЛА

Сначала российские каналы писали о взрыве, который прогремел в Железногорске, что в Курской области. Уже через несколько минут появилась информация о том, что громко было в Воронежской области России, местные начали массово жаловаться в пабликах.

В Воронеже слышали взрывы: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

Позже губернатор Александр Гусев прокомментировал подобную атаку. Он заявил, что якобы в Воронежской области сработала противовоздушная оборона, в результате чего "было сбито несколько украинских беспилотников". Точное количество российский чиновник почему-то не назвал.

В Воронежской области сбито несколько БПЛА, предварительно, пострадавших и повреждений нет,

– цитируют Гусева росСМИ.

В России жалуются на атаку БпЛА: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

Более подробной информации относительно этой атаки пока обнародовано не было. Напомним, ночью 12 августа в России также гремели взрывы. Тогда оборонное ведомство страны-агрессора заявило о сбитии 18 БпЛА: одиннадцать – над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями.