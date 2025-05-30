Сырский поразил цифрой уничтоженных российских целей за май

Главком Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем. Во встрече приняли участие командиры боевых подразделений.

Александр Сырский заявил, что работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты, передает 24 Канал.

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Что известно

Так, в мае, с помощью дронов различных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч вражеских целей.

Также Сырский заслушал доклад разведки по формированию в российской армии войск беспилотных систем и поступления новых образцов БПЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов.

В частности, враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения.

"Поэтому мы должны сохранять темп развития и постоянно наращивать способности, чтобы быть на шаг впереди", – подчеркнул генерал.

Во время совещания был рассмотрен вопрос развития беспилотных наземных комплексов. Они на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, осуществляют минирование, а также действуют как боевые модули. По сравнению с 2024 годом Украине удалось в разы увеличили поставки таких комплексов в воинские части и нарастили подготовку специалистов БпНК.