Олександр Сирський заявив, що робота із масштабування підрозділів безпілотних систем дає реальні результати, передає 24 Канал.

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Що відомо

Так, у травні, за допомогою дронів різних типів було уражено та знищено понад 89 тисяч ворожих цілей.

Також Сирський заслухав доповідь розвідки щодо формування в російській армії військ безпілотних систем та надходження нових зразків БпЛА і наземних роботизованих комплексів на озброєння окупантів.

Зокрема, ворог копіює досвід Сил оборони України та активно масштабує свої безпілотні підрозділи.

"Тому ми маємо зберігати темп розвитку і постійно нарощувати спроможності, щоб бути на крок попереду", – наголосив генерал.

Під час наради було розглянуте питання розвитку безпілотних наземних комплексів. Вони на полі бою виконують логістичні функції, евакуюють поранених воїнів, здійснюють мінування, а також діють як бойові модулі. У порівнянні з 2024 роком Україні вдалося в рази збільшили постачання таких комплексів у військові частини та наростили підготовку спеціалістів БпНК.