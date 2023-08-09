Рой дронов на Москву: способна ли Россия отбиться от такой атаки
Неизвестные дроны регулярно "заходят в гости" в Москву. По всей вероятности, со временем количество таких хороших беспилотников будет только расти и отбиться от них будет крайне сложно.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший российский депутат Илья Пономарев, подчеркнув, что в Украине много энтузиастов, которые создают мощные дроны. Следует отметить, что официальный Киев никогда не подтверждает проведение каких-либо операций на территории России. Это все – проявления партизанского движения внутри страны-агрессорки.
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Могут ли оккупанты защитить Москву от дронов
Как отметил Пономарев, российские оккупанты уже долгое время запускают иранские дроны-камикадзе Shahed-136 по Украине. И это позволило изрядно натренироваться силам ПВО отражать такие атаки.
В России ситуация с этим несколько иная. Там не только меньше опыта по уничтожению таких беспилотников, но и направления запуска бывают совершенно разными. Дрон может лететь сотни километров до самой Москвы, но иногда их запускают и недалеко от города.
Бороться против беспилотников, которые запустили партизанские подразделения с территории самой России рядом с Москвой, – сложно. В оккупантов не существует достаточно средств, чтобы это сделать,
– заметил Пономарев.
К теме – смотрите разговор с Ильей Пономаревым на ютубе 24 Канала
По его мнению, в российских оккупантов нет достаточно средств, которые смогут полностью прикрыть столицу. Поэтому в случае массированной атаки дронов по Москве оборона будет существенно прорвана.
Взрывы в России: коротко
- С начала полномасштабной войны против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, в России значительно возросло количество различных таинственных и непонятных взрывов на военных объектах. Иногда туда залетают неизвестные беспилотники.
- К примеру, 9 августа посреди ночи в окрестностях Москвы зафиксировали два БпЛА. Захватчики заявили, что смогли их подбить.
- Интересно, что 9 августа также произошел взрыв в городе Сергиев Посад, который расположен в 70 километрах от Москвы. Пропагандистские СМИ сообщали, что инцидент произошел на Загорском оптико-механическом заводе. Потом там убеждали, что взрыв случилься на складе пиротехники.