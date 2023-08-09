Рой дронов на Москву: способна ли Россия отбиться от такой атаки

Неизвестные дроны регулярно "заходят в гости" в Москву. По всей вероятности, со временем количество таких хороших беспилотников будет только расти и отбиться от них будет крайне сложно.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший российский депутат Илья Пономарев, подчеркнув, что в Украине много энтузиастов, которые создают мощные дроны. Следует отметить, что официальный Киев никогда не подтверждает проведение каких-либо операций на территории России. Это все – проявления партизанского движения внутри страны-агрессорки.

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Могут ли оккупанты защитить Москву от дронов

Как отметил Пономарев, российские оккупанты уже долгое время запускают иранские дроны-камикадзе Shahed-136 по Украине. И это позволило изрядно натренироваться силам ПВО отражать такие атаки.

В России ситуация с этим несколько иная. Там не только меньше опыта по уничтожению таких беспилотников, но и направления запуска бывают совершенно разными. Дрон может лететь сотни километров до самой Москвы, но иногда их запускают и недалеко от города.

Бороться против беспилотников, которые запустили партизанские подразделения с территории самой России рядом с Москвой, – сложно. В оккупантов не существует достаточно средств, чтобы это сделать,

– заметил Пономарев.

К теме – смотрите разговор с Ильей Пономаревым на ютубе 24 Канала

По его мнению, в российских оккупантов нет достаточно средств, которые смогут полностью прикрыть столицу. Поэтому в случае массированной атаки дронов по Москве оборона будет существенно прорвана.

Взрывы в России: коротко