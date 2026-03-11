В Тольятти горит один из крупнейших производителей азотных удобрений в России
- В Тольятти произошел пожар на химическом предприятии "КуйбышевАзот", вероятно, из-за атаки беспилотников.
- Предприятие является одним из крупнейших производителей удобрений в России и играет важную роль в химической промышленности и аграрном секторе.
В российском Тольятти прогремели взрывы возле химического предприятия ПАО "КуйбышевАзот". По словам местных жителей, завод мог оказаться под атакой беспилотников.
Это одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, которое производит удобрения и сырье для различных отраслей экономики. Об этом рассказывают росСМИ.
Что известно о пожаре на заводе?
Информация об атаке появилась в местных телеграмм-каналах и сообщениях жителей Тольятти. Они пишут о взрывах в районе химического завода и возможной работе беспилотников
По предварительным данным, целью атаки могло стать предприятие ПАО "КуйбышевАзот", которое расположено в промышленной зоне города.
Официальные российские органы власти пока не предоставили подробной информации о повреждениях или возможных последствиях инцидента.
Место вероятных взрывов / Фото росСМИ
Какое значение имеет предприятие?
Предприятие "КуйбышевАзот" является одним из крупнейших химических заводов России. Оно расположено в городе Тольятти Самарской области и было основано в 1966 году.
Основной продукцией предприятия являются: капролактам, полиамид-6, техническая нить, аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммиак, слабая азотная кислота
Эти вещества широко используются в производстве минеральных удобрений, пластмасс, текстильных материалов и промышленных волокон. Поэтому "КуйбышевАзот" играет важную роль в российской химической промышленности и аграрном секторе.
Кроме того, предприятие поставляет капролактам, что является ключевым сырьем для производства полиамидных пластмасс и текстильных нитей. Такие материалы применяют в различных отраслях – от легкой промышленности до машиностроения.
Предприятие также является одним из крупнейших работодателей в регионе и важным налогоплательщиком для местного бюджета.
Удары по российским заводам: последние новости
Украинские дроны 8 марта атаковали нефтебазу "Южная нефтяная компания" в российском Армавире, что вызвало пожар в резервуарах с топливом. Официальной информации о последствиях атаки или возможных пострадавших пока нет, хотя местные жители сообщали о ярком пламени и густом дыме.
Ночью 28 февраля "обломки" БПЛА подожгли резервуар на НПЗ "Албашнефть" на Кубани, вызвав пожар на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет, пожар ликвидировали к утру, но на предприятии частично остановили работу из-за риска новых взрывов.
Ильский НПЗ в Краснодарском крае атаковали дроны, в результате чего вспыхнул резервуар с нефтепродуктами, охватив 700 квадратных метров. В оккупированном Крыму, Татарстане и Ижевске также были зафиксированы взрывы, закрытие аэропортов, а еще ранения ребенка.